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Коммерческая недвижимость в Markaz Shirbin, Египет

1 объект найдено
Коммерческая с лифтом, в центре города, с подвалом в Порт-Саид, Египет
Коммерческая с лифтом, в центре города, с подвалом
Порт-Саид, Египет
Площадь 2 625 м²
Количество этажей 3
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€9,00 млн
Realting.com
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