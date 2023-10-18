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Кафе и рестораны в Sosua, Доминиканская Республика

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Cabarete, Доминиканская Республика
Ресторан, кафе
Cabarete, Доминиканская Республика
Площадь 4 000 м²
Этаж 2/1
Возможность один раз в жизни. Коммерческая площадь в полном объеме, с огромным супермаркетом…
€10,40 млн
Realting.com
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