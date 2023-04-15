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Купить производственное здание в Sosua, Доминиканская Республика

Сальседо
1
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1 объект найдено
Производствов Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Производство
Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
4 340 000 м² 1/1 Этаж
€ 13,959,564
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

недорогая
элитное
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