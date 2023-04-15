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Купить отель в Sosua, Доминиканская Республика

Сальседо
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1 объект найдено
Отельв Сосуа, Доминиканская Республика
Отель
Сосуа, Доминиканская Республика
1 900 м² 2/2 Этаж
€ 1,350,926
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

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