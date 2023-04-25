Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Пуэрто-Плата
  4. Производственные помещения

Производственные здания в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Сальседо
1
Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство в Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Производство
Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
4 340 000 м² 1/1 Этаж
€ 16,278,606
Крупнейший бизнес по экспорту какао в Доминиканской Республике выставлен на продажу и ищет м…
Realting.com
Перейти