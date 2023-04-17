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Купить отель в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Пуэрто-Плата
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Сальседо
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Отель В архив
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2 объекта найдено
Отельв Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Отель
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
10 000 м² 4/4 Этаж
€ 50,070,350
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отельв Сосуа, Доминиканская Республика
Отель
Сосуа, Доминиканская Республика
1 900 м² 2/2 Этаж
€ 1,365,555
12 люкс-отель на продажу на пляже, новое здание, построенное всего 3 года назад, уютное мест…

Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

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