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Купить коммерческую недвижимость в Las Terrenas, Доминиканская Республика

1 объект найдено
Коммерческаяв El Limon, Доминиканская Республика
Коммерческая
El Limon, Доминиканская Республика
30 000 м² 1/2 Этаж
€ 13,667,280
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
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