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Коммерческая недвижимость в Игуэй, Доминиканская Республика

4 объекта найдено
Коммерческая в Friusa, Доминиканская Республика
Коммерческая
Friusa, Доминиканская Республика
2 000 м² 3/3 Этаж
€ 1,276,439
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая в Баваро, Доминиканская Республика
Коммерческая
Баваро, Доминиканская Республика
1 000 м² 2/2 Этаж
€ 1,002,916
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель в Баваро, Доминиканская Республика
Отель
Баваро, Доминиканская Республика
1 223 м² 3/3 Этаж
€ 1,185,265
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель в Friusa, Доминиканская Республика
Отель
Friusa, Доминиканская Республика
600 м² 3/3 Этаж
€ 547,045
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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