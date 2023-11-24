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Коммерческая недвижимость в Distrito Nacional, Доминиканская Республика

Санто-Доминго
3
3 объекта найдено
Коммерческая в Zona Colonial, Доминиканская Республика
Коммерческая
Zona Colonial, Доминиканская Республика
Площадь 21 002 м²
€25,707
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Коммерческая с ресепшеном, с escaleras, с lobby в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Коммерческая с ресепшеном, с escaleras, с lobby
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Площадь 40 м²
€127,248
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Коммерческая 1 спальня в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Коммерческая 1 спальня
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€57,261
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Realting.com
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