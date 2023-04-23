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Коммерческая недвижимость в Zelezny Brod, Чехия

1 объект найдено
Коммерческая в Zelezny Brod, Чехия
Коммерческая
Zelezny Brod, Чехия
220 м²
€ 212,433
Предлагаем на продажу пансион в городе Железный Брод (10 км от города Турнов) Объект прошел …
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