Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Чехия
  4. Юго-Восток
  5. Магазины

Магазины в Юго-Восток, Чехия

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная в Прага, Чехия
Инвестиционная
Прага, Чехия
Площадь 430 м²
Чехия г.Прага   Здание под реконструкцию в Праге-8   Доходны…
€574,512
Отель с подвалом в Прага, Чехия
Отель с подвалом
Прага, Чехия
Площадь 1 572 м²
Чехия г.Прага   Отель рядом с Карловым мостом   Уютный отель…
€7,51 млн
Отель в Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
Площадь 400 м²
Чехия Карловарский край   Особняк-хостел   Особняк, в которо…
€1,03 млн
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Площадь 1 257 м²
Чехия г.Прага Автосервис в Праге 4 Автосервис в районе …
€2,45 млн
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Чехия г.Прага   Аптека в Праге-9   Действующая аптека  …
€469,372
Отель с террасой, с подвалом в Прага, Чехия
Отель с террасой, с подвалом
Прага, Чехия
Чехия г.Прага Шикарный отель 5* в центре Праги Уникальн…
€23,47 млн
Доходный дом в Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
Площадь 2 800 м²
Чехия г. Прага   Доходный дом в Праге-3   Отличное предложен…
€4,51 млн
Коммерческая в Zelezny Brod, Чехия
Коммерческая
Zelezny Brod, Чехия
Площадь 220 м²
Предлагаем на продажу пансион в городе Железный Брод (10 км от города Турнов) Объект прошел …
€213,224
Коммерческая в Horni Plana, Чехия
Коммерческая
Horni Plana, Чехия
Площадь 1 320 м²
€1,81 млн
Отель в Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
Площадь 1 340 м²
Чехия г.Прага Отель 3*** в Праге-4 Успешно действующий отель 3*** …
€1,88 млн
Доходный дом в Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
Площадь 1 700 м²
Чехия г. Прага   Два доходных дома в Праге-2   Два доходных …
€2,25 млн
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Площадь 148 м²
Этаж 1
Чехия г.Прага Кафе-закусочная в центре Праги Коммер…
€525,697
Realting.com
Перейти