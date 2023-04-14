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Купить доходный дом в Праге, Чехия

Доходный дом В архив
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8 объектов найдено
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
5 918 м²
€ 2,650,000
Чехия г.Млада-Болеслав, 65 км от Праги &nbsp; Дом престарелых (рент. 6% г…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
2 600 м²
€ 4,500,000
Чехия г.Прага &nbsp; Здание под клуб, казино, ресторан, отель &nb…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
3 640 м²
€ 9,500,000
Чехия г.Прага &nbsp; Бизнес-центр класса А в центре Праги &nbsp; …
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
1 250 м²
€ 2,400,000
Чехия г.Прага &nbsp; Доходный дом в Праге-2 &nbsp; Доходный до…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
1 700 м²
€ 2,400,000
Чехия г. Прага &nbsp; Два доходных дома в Праге-2 &nbsp; Два д…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
2 811 м²
€ 4,100,000
Чехия г.Прага &nbsp; Доходный дом/отель в Праге-2 &nbsp; Здани…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
2 800 м²
€ 4,800,000
Чехия г. Прага &nbsp; Доходный дом в Праге-3 &nbsp; Отличное п…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
1 412 м²
€ 1,490,000
Чехия г. Прага &nbsp; Доходное здание и земля &nbsp; Предложен…

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