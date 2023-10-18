Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Чехия
  4. okres Praha-vychod
  5. Гостиницы, отели

Отели в okres Praha-vychod, Чехия

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель в Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
Площадь 1 700 м²
Чехия г.Карловы Вары Отель с рестораном Отель в городском районе …
€562,272
Коммерческая в Zelezny Brod, Чехия
Коммерческая
Zelezny Brod, Чехия
Площадь 220 м²
Предлагаем на продажу пансион в городе Железный Брод (10 км от города Турнов) Объект прошел …
€212,855
Коммерческая с лифтом, с двором, с подвалом в Прага, Чехия
Коммерческая с лифтом, с двором, с подвалом
Прага, Чехия
Площадь 311 м²
Помещение полностью оборудованное под ресторан на Праге 7 — Голешовице бобщей площадью 311,5…
€855,639
Коммерческая с лифтом в Усти-над-Лабем, Чехия
Коммерческая с лифтом
Усти-над-Лабем, Чехия
Площадь 1 000 м²
Склад в Усти над Лабем На двух этажах всего 1000 м2 площади, на первом этаже слесарная масте…
€233,683
Коммерческая с Ofis s terrasoy v glavnom zdanii Central Park Praha в Прага, Чехия
Коммерческая с Ofis s terrasoy v glavnom zdanii Central Park Praha
Прага, Чехия
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к продаже коммерческое помещение площадью 126 м2, которое находится в жилом компл…
€307,744
Отель с подвалом в Карловы Вары, Чехия
Отель с подвалом
Карловы Вары, Чехия
Чехия г. Франтишкови- Лазне Уютный пансион в г.Франтишкови-Лазне …
€749,696
Коммерческая с сигнализацией в Прага, Чехия
Коммерческая с сигнализацией
Прага, Чехия
Площадь 320 м²
Фитнес центр 320 m² Прага 3 Полностью оборудован Находится в комплексе новостроек Климатизац…
€1,07 млн
Коммерческая в Zehrov, Чехия
Коммерческая
Zehrov, Чехия
Площадь 374 м²
Предлагаем на продажу мини отель в городе Ждяр (5 км от города Турнов). Отель разделен на тр…
€299,216
Коммерческая с видеонаблюдением, с баней в Прага, Чехия
Коммерческая с видеонаблюдением, с баней
Прага, Чехия
Площадь 2 046 м²
Чехия г.Прага Ночной клуб в центре Праги Продаётся здание, сданно…
€5,62 млн
Коммерческая с подвалом в Прага, Чехия
Коммерческая с подвалом
Прага, Чехия
Площадь 300 м²
Чехия г.Прага Ресторан в Королевских Виноградах Помещение, …
€543,530
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Площадь 1 257 м²
Чехия г.Прага Автосервис в Праге 4 Автосервис в районе …
€2,45 млн
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Площадь 400 м²
Ресторан в центре Праги 1 на набережной Общая площадь 400м2 Помещение после ремонта
€1,03 млн
Realting.com
Перейти