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Коммерческая недвижимость в okres Jablonec nad Nisou, Чехия

1 объект найдено
Коммерческая в Zelezny Brod, Чехия
Коммерческая
Zelezny Brod, Чехия
Площадь 220 м²
Предлагаем на продажу пансион в городе Железный Брод (10 км от города Турнов) Объект прошел …
€212,433
Realting.com
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