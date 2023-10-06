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Инвестиционная недвижимость с видом на горы в okres Frydek-Mistek, Чехия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 14 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bystrice, Чехия
Инвестиционная 14 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bystrice, Чехия
Комнаты 14
Количество этажей 3
Это свойство может похвастаться богатой историей, служа начальной школой, гостевым домом и з…
€718,105
Realting.com
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