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Купить коммерческую недвижимость в okres cesky Krumlov, Чехия

Horni Plana
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Чески-Крумлов
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Чески-Крумлов, Чехия
Коммерческая
Чески-Крумлов, Чехия
744 м²
€ 1,552,571
Коммерческаяв Hurka, Чехия
Коммерческая
Hurka, Чехия
1 320 м²
€ 33,115,373

Параметры недвижимости в okres cesky Krumlov, Чехия

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