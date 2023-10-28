Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Чехия
  4. Одолена-Вода
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Одолена-Вода, Чехия

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с подвалом в Прага, Чехия
Коммерческая с подвалом
Прага, Чехия
Чехия 50 км от Праги   Пивоваренный завод  в 50 км от Праги &nb…
€468,672
Коммерческая с сигнализацией в Прага, Чехия
Коммерческая с сигнализацией
Прага, Чехия
Площадь 320 м²
Фитнес центр 320 m² Прага 3 Полностью оборудован Находится в комплексе новостроек Климатизац…
€1,07 млн
Коммерческая с лифтом, с двором, с подвалом в Прага, Чехия
Коммерческая с лифтом, с двором, с подвалом
Прага, Чехия
Площадь 311 м²
Помещение полностью оборудованное под ресторан на Праге 7 — Голешовице бобщей площадью 311,5…
€855,240
Доходный дом с двором в Прага, Чехия
Доходный дом с двором
Прага, Чехия
Площадь 2 811 м²
Чехия г.Прага   Доходный дом/отель в Праге-2   Здание под ре…
€3,84 млн
Доходный дом в Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
Площадь 1 412 м²
Чехия г. Прага   Доходное здание и земля   Предложение для и…
€1,40 млн
Инвестиционная в Прага, Чехия
Инвестиционная
Прага, Чехия
Площадь 430 м²
Чехия г.Прага   Здание под реконструкцию в Праге-8   Доходны…
€573,654
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Площадь 1 000 м²
€348,169
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Площадь 206 м²
Помещение под ресторан 206 м2 Первый этаж 56 м2, цокольный площадью 150 м2 Отличная транспор…
€1,23 млн
Отель с крытой парковкой, с охраняемой территорией в Прага, Чехия
Отель с крытой парковкой, с охраняемой территорией
Прага, Чехия
Площадь 228 м²
Чехия г.Прага   Дом под пансион или хостел   3-уровневый дом…
€487,419
Отель 150 комнат в Прага, Чехия
Отель 150 комнат
Прага, Чехия
Комнаты 150
€155,00 млн
Доходный дом с лифтом, с кондиционером, с подвалом в Прага, Чехия
Доходный дом с лифтом, с кондиционером, с подвалом
Прага, Чехия
Площадь 3 640 м²
Чехия г.Прага   Бизнес-центр класса А в центре Праги   Потря…
€8,90 млн
Отель в Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
Чехия г.Прага   Отель 4**** рядом с ратушей   Отель 4**** в …
€7,98 млн
Realting.com
Перейти