Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Чехия
  4. Карловы Вары
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Карловы Вары, Чехия

коммерческая недвижимость
6
отели
6
Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с террасой в Zehrov, Чехия
Коммерческая с террасой
Zehrov, Чехия
Площадь 490 м²
Предлагаем на продажу пансион 490м2 в городе Ждяр (5 км от города Турнов). Полная реконструк…
€353,993
Отель 150 комнат в Прага, Чехия
Отель 150 комнат
Прага, Чехия
Комнаты 150
€155,00 млн
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Чехия Богемия Пивоваренный завод в Богемии Построенный в 16…
€7,76 млн
Отель с террасой, с подвалом в Прага, Чехия
Отель с террасой, с подвалом
Прага, Чехия
Чехия г.Прага Шикарный отель 5* в центре Праги Уникальн…
€23,37 млн
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Чехия Литейный завод Современный действующий литейный завод в…
€6,73 млн
Коммерческая с видеонаблюдением, с баней в Прага, Чехия
Коммерческая с видеонаблюдением, с баней
Прага, Чехия
Площадь 2 046 м²
Чехия г.Прага Ночной клуб в центре Праги Продаётся здание, сданно…
€5,61 млн
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Центральная Чехия Терминал под нефтепродукты Действующий терм…
€1,24 млн
Отель с подвалом в Прага, Чехия
Отель с подвалом
Прага, Чехия
Площадь 1 572 м²
Чехия г.Прага   Отель рядом с Карловым мостом   Уютный отель…
€7,48 млн
Отель 250 комнат в Прага, Чехия
Отель 250 комнат
Прага, Чехия
Комнаты 250
€330,00 млн
Коммерческая в Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
Площадь 400 м²
Ресторан в центре Праги 1 на набережной Общая площадь 400м2 Помещение после ремонта
€1,03 млн
Отель с подвалом в Карловы Вары, Чехия
Отель с подвалом
Карловы Вары, Чехия
Чехия г. Франтишкови- Лазне Уютный пансион в г.Франтишкови-Лазне …
€747,894
Доходный дом с подвалом в Прага, Чехия
Доходный дом с подвалом
Прага, Чехия
Площадь 2 600 м²
Чехия г.Прага   Здание под клуб, казино, ресторан, отель   В…
€4,21 млн
Realting.com
Перейти