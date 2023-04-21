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Коммерческая недвижимость в Героскипу, Кипр

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Героскипу, Кипр
Коммерческая 1 комната
Героскипу, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
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