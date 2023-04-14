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Продажа офисных помещений в Строволос, Кипр

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7 объектов найдено
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Это офис на 4-м этаже 5-этажного здания в муниципалитете Строволос, Никосия. Он имеет площад…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Двенадцать офисных единиц общей площадью 2,210 кв.м., 27-летнее коммерческое здание, располо…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Современные и просторные офисные помещения площадью 200 кв.м., в фантастическом месте на про…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Лучшее офисное расположение на Кипре. Напротив штаб-квартиры армии, штаб-квартиры полиции, р…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Собственность является частью здания, смежный в 350 метрах к северу от проспекта Аталассас. …
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