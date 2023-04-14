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Купить коммерческую недвижимость в Строволос, Кипр

32 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 990,000
Продается бизнес площадью 945 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комнатав Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается бизнес площадью 169 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимос…
Коммерческаяв Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Предмет собственности имеет ровную поверхность и расположен в муниципалитете Строволос. …
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в квартале Агиос Василейос в Строволосе. Он является частью здания, расположенного н…
Коммерческаяв Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Двухэтажное здание смешанного назначения в Строволосе, Никосия.Здание состоит из магазина пл…
Коммерческаяв Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Четырехэтажное коммерческое здание в Строволосе.Здание занимает два участка.Здание состоит и…
Коммерческаяв Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Six-storey commercial building in a central and lively location in Kaima…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в квартале Хриселеуса в Строволосе. Магазин имеет внутреннюю площадь 62 кв.м и мезон…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже здания Строволос.Он состоит из 208 кв.м первого этажа и мезонина 115…
Коммерческаяв Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Коммерческое здание в Строволосе.Он состоит из подземной парковки, двух магазинов на первом …
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Это магазин на первом этаже здания в Каймакли, Никосия. Она состоит из первого этажа 574m², …
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
A three storey building formerly occupied by a supermarket, which has been erected on three …
Коммерческаяв Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Неполное коммерческое здание и прилегающий участок земли в Строволосе, Никосия.Он состоит из…
Коммерческая 1 комнатав Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческаяв Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
€ 5,500,000
Коммерческое здание на главном проспекте в Никосии.Недвижимость состоит из трех этажей с вит…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже с мезонином в муниципалитете Строволос, в районе Никосия. Это свойст…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Two brand new shops on Main Avenue for sale.The internal area is 60 sq.m. plus 33 sq.m. mezz…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Офисы для продажи в коммерческом здании, в очень желательном месте в коммерческом теплоте Ст…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
A shop in on the ground floor of mixed-used in Kaimakli, Nicosia.It comprises of a 192sqm op…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Этот актив представляет собой магазин в Никосии. Актив состоит из торговой площади площадью …
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Это офис на 4-м этаже 5-этажного здания в муниципалитете Строволос, Никосия. Он имеет площад…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Двухэтажное коммерческое здание с подвалом расположено на проспекте Строволу в Строволосе, Н…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Двенадцать офисных единиц общей площадью 2,210 кв.м., 27-летнее коммерческое здание, располо…
Коммерческаяв Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Great location with high potentials!This corner building has a basement, ground floor, mezza…
Офисв Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Современные и просторные офисные помещения площадью 200 кв.м., в фантастическом месте на про…
Коммерческаяв Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Коммерческое здание в отличном месте в муниципалитете Строволос, на одном из самых оживленны…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
This brand new shop on the ground floor now for sale. The internal area is 86 sqm plus 86 sq…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
расположениеЛучший офис Расположение на Кипре.На оживленном проспекте, в Никосии, напротив ш…
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