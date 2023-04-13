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Купить коммерческую недвижимость с видом на море на Кипре

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49 объектов найдено
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
226 м²
€ 1,636,800
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
900 м²
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 050 м²
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
116 м²
€ 1,071,137
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
148 м²
€ 2,102,443
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
805 м²
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
183 м²
€ 2,200,000
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
294 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
120 м²
€ 325,000
Продается офис 120 кв.м под бизнес в городе Лимассол. Также есть просторная веранда 80 кв.м.…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
241 м²
€ 1,994,200
Продается бизнес площадью 241 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
207 м²
€ 1,000,000
Продается бизнес площадью 207 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 928 м²
€ 5,000,000
Продается 7-уровневый Бизнес-центр площадью 1928 кв.м, расположен в районе Полемидии, на одн…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 175 м²
€ 22,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
150 м²
€ 1,500,000
Продается офисное помещение на 1 этаже в коммерческом здании.Внутренняя площадь 150 кв.м + к…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
55 м²
€ 2,300,000
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
789 м²
€ 2,000,000
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 775 м²
€ 12,000,000
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
693 м²
€ 1,500,000
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
153 м²
€ 1,100,000
Красивый современный офис в центре города с видом на море. Уникальное местоположение. Офис с…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
540 м²
€ 2,150,000
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
1 061 м²
€ 3,300,000
3 этажа служебных помещенийКрыша с видом на мореДоставка апрель 2020 Технические характерист…
Отель 10 спаленв Лимасол, Кипр
Отель 10 спален
Лимасол, Кипр
10 ванных комнат 927 м² Количество этажей 7
€ 2,550,000
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается бизнес площадью 207 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческая 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 9
€ 22,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
Коммерческая 1 комнатав Kato Polemidia, Кипр
Коммерческая 1 комната
Kato Polemidia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 7
€ 5,000,000
Продается 7-уровневый Бизнес-центр площадью 1928 кв.м, расположен в районе Полемидии, на одн…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается офисное помещение на 1 этаже в коммерческом здании.Внутренняя площадь 150 кв.м + к…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается офис 120 кв.м под бизнес в городе Лимассол. Также есть просторная веранда 80 кв.м.…
Коммерческая 1 комнатав Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 265,500
Продается бизнес площадью 103 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается бизнес площадью 260 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческая 1 комнатав koinoteta agiou tychona, Кипр
Коммерческая 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…

Регионы с недвижимостью на продажу

Никосия
Лимасол
Пафос
Пафос
Ларнака
Строволос
demos agiou athanasiou
Никосия
demos mesa geitonias
koinoteta agiou tychona
demos kato polemidion
Лакатамия
demos germasogeias
Polis Chrysochous
Пейя
Полис
Chloraka
koinoteta chloraka
Xylotympou
koinoteta mouttagiakas

Параметры недвижимости на Кипре

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