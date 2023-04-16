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Продажа офисных помещений в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
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3 объекта найдено
Офисв Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
Офис в Полис Хрисохус в Пафосе, рядом со всеми необходимыми услугами и удобствами, такими ка…
Офисв Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Офисв Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

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