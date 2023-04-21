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Магазины в Пейя, Кипр

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3 объекта найдено
Магазин в Пейя, Кипр
Магазин
Пейя, Кипр
Цена по запросу
Четыре унифицированных магазина, являющиеся частью коммерческого здания в Пегеи. Он располож…
Магазин в Пейя, Кипр
Магазин
Пейя, Кипр
€ 150,000
Это & NBSP; магазин Расположен на первом этаже здания, в Корал-Бей, Пафос. Магазин состоит и…
Магазин в Пейя, Кипр
Магазин
Пейя, Кипр
€ 140,000
This  shop Located on the ground floor of a building, in Coral Bay, Paphos.The shop com…
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