Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Магазины

Купить магазин с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
7
Пафос
7
Пейя
3
Chloraka
2
koinoteta chloraka
2
Polis Chrysochous
1
Полис
1
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Весь этаж продается. Офисы в центре Лимассола в одном из самых престижных коммерческих район…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
1 067 м²
€ 3,275,680
Бизнес-здание на продажу после полной реконструкции. Состоит из 3х этажей и сада на крыше. П…
Магазинв Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Офисв Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Офис в квартале Агиос Антониос, Никосия.Офис имеет крытую площадь 42 кв.м и 3 кв.м. крытых в…
Коммерческаяв Кипр, Кипр
Коммерческая
Кипр, Кипр
€ 1,801,876
Современные апартаменты для студентов в общежитии при университете находятся в Никосии, Кипр…
Отельв Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
1 500 м²
€ 3,474,206
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
Офисв Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Современный бизнес-центр с офисами и розничными магазинами расположен в отличном месте с лег…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Коммерческое здание в Агиа Напа, Лимассол. Собственность является занятой розничной единицей…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
€ 471,499
Продается офис площадью 160 м2, который состоит из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизн…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
160 м²
€ 446,684
Продается помещение под бизнес. Объект расположен в центре Лимасола. Ранее функционировал ка…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
500 м²
€ 590,615
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Целый офис доступен для продажи.Главные офисы расположены в самом сердце Лимассола в одном и…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти