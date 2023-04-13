Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Пафос, Кипр

Коммерческая 7 спален Пафос, Кипр 11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1

€ 2,000,000

Продается бизнес площадью 575 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на горы. У объ…