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Продажа офисных помещений в Пафос, Кипр

Пафос
13
Пафос
13
Polis Chrysochous
3
Полис
3
Офис В архив
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16 объектов найдено
Офисв Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
Офис в Полис Хрисохус в Пафосе, рядом со всеми необходимыми услугами и удобствами, такими ка…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Офис в центре города, Пафос. Он расположен в том же здании с EDE Paphos. Он имеет полностью …
Офисв Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Офисв Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Special offer for quick sale. Spacious Apartment in Paphos Center. The apt is 3 min fro…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
€ 220,000
Этот офис находится на 3-м этаже бизнес-центра, состоящего из 5 этажей с магазинами на & nbs…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
€ 446,000
  & nbsp; Этот офис находится на 4-м этаже бизнес-центра, состоящего из этажей 5 с мага…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
€ 470,000
Продается офис, который сделан из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизнес-центра в центр…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
€ 210,000
Продается офис, который был разделен на 2 независимые помещения. Расположен на 3-м этаже биз…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
€ 475,000
Продается офис площадью 160 м2, который состоит из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизн…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
€ 215,000
Продается офис, расположенный на 3 этаже бизнес-центра в центре города Пафос.& nbsp; Крытая …
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
€ 445,000
Продается офис, который сделан из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизнес-центра в центр…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
€ 2,325,000
  & nbsp; Эти просторные офисы находятся на 1-м этаже бизнес-центра, состоящего из этаж…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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