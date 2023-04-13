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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
63
Пафос
48
Polis Chrysochous
4
Пейя
4
Полис
4
Chloraka
3
koinoteta chloraka
3
Героскипу
1
1 объект найдено
Коммерческая 7 спаленв Пафос, Кипр
Коммерческая 7 спален
Пафос, Кипр
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 575 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на горы. У объ…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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с бассейном
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