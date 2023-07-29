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Магазины в Пафос, Кипр

Пафос
6
Пейя
3
Магазин В архив
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12 объектов найдено
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Цена по запросу
Магазин в Пейя, Кипр
Магазин
Пейя, Кипр
Четыре унифицированных магазина, являющиеся частью коммерческого здания в Пегеи. Он располож…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Смешанное здание в Като Пафос, Пафос. Оно состоит из первого этажа 46 кв.м и мезонина ок. 23…
Цена по запросу
Магазин в Полис, Кипр
Магазин
Полис, Кипр
Магазин на первом этаже & alpha; смешанное использование здания в Полис Хрисохус, Пафос. Он …
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
A shop on the ground floor in Agios Theodoros.The building is located 950m of the centre of …
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Muni…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Магазин на продажу расположен на первом этаже бизнес-центра. Состоит из главного этажа 97м2 …
€ 775,000
Магазин в Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
Two unified shops, part of a mixed use building in Chloraka, Paphos.It consists of an open p…
Цена по запросу
Магазин в Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
A commercial space on the first floor of the mixed use building in Chloraka, Paphos.This sho…
Цена по запросу
Магазин в Пейя, Кипр
Магазин
Пейя, Кипр
Это & NBSP; магазин Расположен на первом этаже здания, в Корал-Бей, Пафос. Магазин состоит и…
€ 150,000
Магазин в Пейя, Кипр
Магазин
Пейя, Кипр
This  shop Located on the ground floor of a building, in Coral Bay, Paphos.The shop com…
€ 140,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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