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Коммерческая недвижимость с видом на море в Пафос, Кипр

Пафос
58
Polis Chrysochous
5
Полис
5
Пейя
4
Chloraka
3
Сообщество Хлорака
3
5 объектов найдено
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 55 м²
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€ 2,300,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 540 м²
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€ 2,150,000
Коммерческая 1 комната в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 103 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€ 265,500
Коммерческая 1 комната в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€ 2,150,000
Коммерческая 1 комната в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€ 2,300,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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