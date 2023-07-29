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Коммерческая недвижимость в Пафос, Кипр

Пафос
58
Polis Chrysochous
5
Полис
5
Пейя
4
Chloraka
3
Сообщество Хлорака
3
72 объекта найдено
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 651 м²
Продается бизнес площадью 651 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 2,000,000
Коммерческая 12 спален в Пафос, Кипр
Коммерческая 12 спален
Пафос, Кипр
Количество спален 12
Площадь 560 м²
Продается бизнес площадью 560 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 2,000,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 500 м²
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 595,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 598 м²
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
€ 950,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 618 м²
Продается бизнес площадью 618 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Особенности н…
€ 1,714,400
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 93 м²
Продается бизнес площадью 93 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Магазин распол…
€ 345,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 490 м²
Предлагаем на продажу бизнес площадью 490 кв.м на о. Кипр. Здание состоит из двух этажей. Цо…
€ 1,000,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 1 010 м²
Продаётся помещение под бизнес площадью 1010 кв.м на острове Кипр. Помещение состоит из пяти…
€ 3,500,000
Отель 18 спален в Пафос, Кипр
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
Количество спален 18
Площадь 730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€ 1,400,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 55 м²
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€ 2,300,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 540 м²
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€ 2,150,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 460 м²
Продается бизнес площадью 460 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 2,050,000
Офис в Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Офис в Полис Хрисохус в Пафосе, рядом со всеми необходимыми услугами и удобствами, такими ка…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 69 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
€ 125,000
Коммерческая в Anavargos, Кипр
Коммерческая
Anavargos, Кипр
Коммерческая разработка смешанного использования в Анаваргосе.  Он построен на четырех …
Цена по запросу
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Цена по запросу
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Цена по запросу
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Цена по запросу
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Офис в центре города, Пафос. Он расположен в том же здании с EDE Paphos. Он имеет полностью …
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Цена по запросу
Отель 18 спален в Пафос, Кипр
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 29
Кол-во ванных комнат 11
Количество этажей 2
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€ 1,400,000
Офис в Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Цена по запросу
Офис в Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Цена по запросу
Магазин в Пейя, Кипр
Магазин
Пейя, Кипр
Четыре унифицированных магазина, являющиеся частью коммерческого здания в Пегеи. Он располож…
Цена по запросу
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Special offer for quick sale. Spacious Apartment in Paphos Center. The apt is 3 min fro…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Смешанное здание в Като Пафос, Пафос. Оно состоит из первого этажа 46 кв.м и мезонина ок. 23…
Цена по запросу
Магазин в Полис, Кипр
Магазин
Полис, Кипр
Магазин на первом этаже & alpha; смешанное использование здания в Полис Хрисохус, Пафос. Он …
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
A shop on the ground floor in Agios Theodoros.The building is located 950m of the centre of …
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Muni…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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