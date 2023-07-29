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Коммерческая
Кипр
Пафос
Коммерческая недвижимость в Пафос, Кипр
Пафос
58
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5
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72 объекта найдено
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Коммерческая
Пафос, Кипр
651 м²
Продается бизнес площадью 651 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 2,000,000
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Коммерческая 12 спален
Пафос, Кипр
12
560 м²
Продается бизнес площадью 560 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 2,000,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
500 м²
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 595,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
598 м²
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
€ 950,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
618 м²
Продается бизнес площадью 618 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Особенности н…
€ 1,714,400
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Коммерческая
Пафос, Кипр
93 м²
Продается бизнес площадью 93 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Магазин распол…
€ 345,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
490 м²
Предлагаем на продажу бизнес площадью 490 кв.м на о. Кипр. Здание состоит из двух этажей. Цо…
€ 1,000,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
1 010 м²
Продаётся помещение под бизнес площадью 1010 кв.м на острове Кипр. Помещение состоит из пяти…
€ 3,500,000
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Отель 18 спален
Пафос, Кипр
18
730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€ 1,400,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
55 м²
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€ 2,300,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
540 м²
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€ 2,150,000
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Коммерческая
Пафос, Кипр
460 м²
Продается бизнес площадью 460 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 2,050,000
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Офис
Полис, Кипр
Офис в Полис Хрисохус в Пафосе, рядом со всеми необходимыми услугами и удобствами, такими ка…
Цена по запросу
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Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1
1
Продается бизнес площадью 69 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
€ 125,000
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Коммерческая
Anavargos, Кипр
Коммерческая разработка смешанного использования в Анаваргосе. Он построен на четырех …
Цена по запросу
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Офис
Пафос, Кипр
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Пафос, Кипр
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Пафос, Кипр
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Цена по запросу
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Магазин
Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Цена по запросу
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Офис
Пафос, Кипр
Офис в центре города, Пафос. Он расположен в том же здании с EDE Paphos. Он имеет полностью …
Цена по запросу
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Магазин
Пафос, Кипр
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Цена по запросу
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Отель 18 спален
Пафос, Кипр
29
11
2
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€ 1,400,000
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Офис
Полис, Кипр
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Цена по запросу
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Офис
Полис, Кипр
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Цена по запросу
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Магазин
Пейя, Кипр
Четыре унифицированных магазина, являющиеся частью коммерческого здания в Пегеи. Он располож…
Цена по запросу
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Офис
Пафос, Кипр
Special offer for quick sale. Spacious Apartment in Paphos Center. The apt is 3 min fro…
Цена по запросу
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Магазин
Пафос, Кипр
Смешанное здание в Като Пафос, Пафос. Оно состоит из первого этажа 46 кв.м и мезонина ок. 23…
Цена по запросу
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Магазин
Полис, Кипр
Магазин на первом этаже & alpha; смешанное использование здания в Полис Хрисохус, Пафос. Он …
Цена по запросу
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Магазин
Пафос, Кипр
A shop on the ground floor in Agios Theodoros.The building is located 950m of the centre of …
Цена по запросу
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Магазин
Пафос, Кипр
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Muni…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
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