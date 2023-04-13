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Купить магазин в Пафос, Кипр

Пафос
7
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7 объектов найдено
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Смешанное здание в Като Пафос, Пафос. Оно состоит из первого этажа 46 кв.м и мезонина ок. 23…
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
A shop on the ground floor in Agios Theodoros.The building is located 950m of the centre of …
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Muni…
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
€ 775,000
Магазин на продажу расположен на первом этаже бизнес-центра. Состоит из главного этажа 97м2 …
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Это современное комплекс смешанного использования с 1, 2 и 3 спальнями и апартаментами и 3 с…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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