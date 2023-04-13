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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Пафос, Кипр

Пафос
48
6 объектов найдено
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
55 м²
€ 2,300,000
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
540 м²
€ 2,150,000
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
Коммерческая 1 комнатав Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 265,500
Продается бизнес площадью 103 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 7 спаленв Пафос, Кипр
Коммерческая 7 спален
Пафос, Кипр
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 575 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на горы. У объ…
Коммерческая 1 комнатав Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
Коммерческая 1 комнатав Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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