ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Пафос
Офисы
Продажа офисных помещений в Пафос, Кипр
Пафос
13
Офис
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Офис в центре города, Пафос. Он расположен в том же здании с EDE Paphos. Он имеет полностью …
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Special offer for quick sale. Spacious Apartment in Paphos Center. The apt is 3 min fro…
Офис
Пафос, Кипр
€ 220,000
Этот офис находится на 3-м этаже бизнес-центра, состоящего из 5 этажей с магазинами на & nbs…
Офис
Пафос, Кипр
€ 446,000
& nbsp; Этот офис находится на 4-м этаже бизнес-центра, состоящего из этажей 5 с мага…
Офис
Пафос, Кипр
€ 470,000
Продается офис, который сделан из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизнес-центра в центр…
Офис
Пафос, Кипр
€ 210,000
Продается офис, который был разделен на 2 независимые помещения. Расположен на 3-м этаже биз…
Офис
Пафос, Кипр
€ 475,000
Продается офис площадью 160 м2, который состоит из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизн…
Офис
Пафос, Кипр
€ 215,000
Продается офис, расположенный на 3 этаже бизнес-центра в центре города Пафос.& nbsp; Крытая …
Офис
Пафос, Кипр
€ 445,000
Продается офис, который сделан из помещений 2. Расположен на 3-м этаже бизнес-центра в центр…
Офис
Пафос, Кипр
€ 2,325,000
& nbsp; Эти просторные офисы находятся на 1-м этаже бизнес-центра, состоящего из этаж…
Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты