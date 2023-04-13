Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Гостиницы, отели

Купить отель в Пафос, Кипр

Пафос
6
Отель В архив
Очистить
7 объектов найдено
Отель 18 спаленв Пафос, Кипр
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
730 м²
€ 1,400,000
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
Отель 18 спаленв Пафос, Кипр
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
29 Количество комнат 11 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
Отель 320 комнатв Пафос, Кипр
Отель 320 комнат
Пафос, Кипр
320 Количество комнат 15 000 м²
€ 322,000,000
Отельв Пафос, Кипр
Отель
Пафос, Кипр
€ 92,000,000
Отель 127 комнатв Пафос, Кипр
Отель 127 комнат
Пафос, Кипр
127 Количество комнат
€ 13,500,000
Отель 250 комнатв Пафос, Кипр
Отель 250 комнат
Пафос, Кипр
250 Количество комнат 11 500 м²
€ 71,500,000
Отель 105 комнатв Пафос, Кипр
Отель 105 комнат
Пафос, Кипр
105 Количество комнат
€ 20,500,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти