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Кипр
Пафос
Купить коммерческую недвижимость в Пафос, Кипр
Пафос
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63 объекта найдено
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Коммерческая
Пафос, Кипр
651 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 651 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческая 12 спален
Пафос, Кипр
560 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 560 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческая
Пафос, Кипр
500 м²
€ 595,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческая
Пафос, Кипр
598 м²
€ 950,000
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
Коммерческая
Пафос, Кипр
618 м²
€ 1,714,400
Продается бизнес площадью 618 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Особенности н…
Коммерческая
Пафос, Кипр
93 м²
€ 345,000
Продается бизнес площадью 93 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Магазин распол…
Коммерческая
Пафос, Кипр
490 м²
€ 1,000,000
Предлагаем на продажу бизнес площадью 490 кв.м на о. Кипр. Здание состоит из двух этажей. Цо…
Коммерческая
Пафос, Кипр
1 010 м²
€ 3,500,000
Продаётся помещение под бизнес площадью 1010 кв.м на острове Кипр. Помещение состоит из пяти…
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
730 м²
€ 1,400,000
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
Коммерческая
Пафос, Кипр
55 м²
€ 2,300,000
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
Коммерческая
Пафос, Кипр
540 м²
€ 2,150,000
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
Коммерческая
Пафос, Кипр
460 м²
€ 2,050,000
Продается бизнес площадью 460 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается бизнес площадью 69 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 785 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая
Anavargos, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая разработка смешанного использования в Анаваргосе. Он построен на четырех …
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Офис в центре города, Пафос. Он расположен в том же здании с EDE Paphos. Он имеет полностью …
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
29 Количество комнат
11 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Special offer for quick sale. Spacious Apartment in Paphos Center. The apt is 3 min fro…
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Смешанное здание в Като Пафос, Пафос. Оно состоит из первого этажа 46 кв.м и мезонина ок. 23…
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
A shop on the ground floor in Agios Theodoros.The building is located 950m of the centre of …
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Muni…
Коммерческая
Пафос, Кипр
€ 2,200,000
Недвижимость находится в центре Пафоса. Коммерческое здание. Площадь застройки 1010 кв. М. 5…
Офис
Пафос, Кипр
€ 220,000
Этот офис находится на 3-м этаже бизнес-центра, состоящего из 5 этажей с магазинами на & nbs…
Офис
Пафос, Кипр
€ 446,000
& nbsp; Этот офис находится на 4-м этаже бизнес-центра, состоящего из этажей 5 с мага…
Коммерческая
Пафос, Кипр
€ 1,006,000
The property in question is within the Agios Theodoros Quarter of Paphos.It is located in th…
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