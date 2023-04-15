ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Никосия
Магазины
Купить магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Очистить
11 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином на первом этаже в Agioi Omologites.Он состоит из открытой зоны обслужива…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи на очень оживленном проспекте Никосии, в районе Agioi Omologites в истор…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 386 м & sup2; исключительное…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 371 м & sup2; исключительное…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Отличное расположение в Agioi Omologites, Nicosia. Общая площадь: 375 м & sup2; Эксклюзивное…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Два односторонних магазина в Agioi Omologites. Магазин является частью 6-этажного коммерческ…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Agioi Omologites, Никосия.&На первом этаже есть входная зона, есть страйрказа, кот…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин теперь доступен для продажи в центральной части Никосии, в районе Agioi…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Ground floor shop with mezzanine level in a central location in Panagia Quarter, in Nicosia …
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Участок с розничным магазином в квартале Agious Omologites, в Никосии.Актив находится в цент…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
This is a shop in Agioi Omologites, Nicosia.The shop has an internal area of 60sqm and a mez…
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты