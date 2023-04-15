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Купить магазин в Никосия, Кипр

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11 объектов найдено
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином на первом этаже в Agioi Omologites.Он состоит из открытой зоны обслужива…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи на очень оживленном проспекте Никосии, в районе Agioi Omologites в истор…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 386 м & sup2; исключительное…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 371 м & sup2; исключительное…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Отличное расположение в Agioi Omologites, Nicosia. Общая площадь: 375 м & sup2; Эксклюзивное…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Два односторонних магазина в Agioi Omologites. Магазин является частью 6-этажного коммерческ…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Agioi Omologites, Никосия.&На первом этаже есть входная зона, есть страйрказа, кот…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин теперь доступен для продажи в центральной части Никосии, в районе Agioi…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Ground floor shop with mezzanine level in a central location in Panagia Quarter, in Nicosia …
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Участок с розничным магазином в квартале Agious Omologites, в Никосии.Актив находится в цент…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
This is a shop in Agioi Omologites, Nicosia.The shop has an internal area of 60sqm and a mez…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

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