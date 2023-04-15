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Продажа офисных помещений в Никосия, Кипр

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9 объектов найдено
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Хорошее офисное помещение, расположенное на 3-м этаже 5-этажного здания в Agious Omologites.…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
  Отличное расположение Просмотров Лучшее качество Расположение Форум Никосии расположе…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
€ 130,000
Офис в отличном месте на AgioiOmologites. Имущество состоит из 65 кв.м и расположено на 4-м …
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
The property is a ground floor office and a basement in a three-storey building in Agioi Omo…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Office in a central and lively location in Agioi Omologites, in Nicosia.The property is…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Spacious office in an excellent location in Panagia Quarter in Nicosia Municipalit…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офисная квартира в привлекательном и популярном месте в квартале Палуриотисса, в муниципалит…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
€ 350,000
Полностью отремонтированные офисные помещения в Agioi Omologites. Он состоит из общей площад…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

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