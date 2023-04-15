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Продажа офисных помещений в Никосия, Кипр
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9 объектов найдено
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Никосия, Кипр
Цена по запросу
Хорошее офисное помещение, расположенное на 3-м этаже 5-этажного здания в Agious Omologites.…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Отличное расположение Просмотров Лучшее качество Расположение Форум Никосии расположе…
Офис
Никосия, Кипр
€ 130,000
Офис в отличном месте на AgioiOmologites. Имущество состоит из 65 кв.м и расположено на 4-м …
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
The property is a ground floor office and a basement in a three-storey building in Agioi Omo…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Office in a central and lively location in Agioi Omologites, in Nicosia.The property is…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Spacious office in an excellent location in Panagia Quarter in Nicosia Municipalit…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офисная квартира в привлекательном и популярном месте в квартале Палуриотисса, в муниципалит…
Офис
Никосия, Кипр
€ 350,000
Полностью отремонтированные офисные помещения в Agioi Omologites. Он состоит из общей площад…
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