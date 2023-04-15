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Купить отель в Никосия, Кипр

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1 объект найдено
Отельв Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
€ 79,500,000
The hotel complex 5 * is located in the village of Chatalkay, 2 kilometers from the Medite…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
недорогая
элитное
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