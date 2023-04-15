ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Никосия
Купить коммерческую недвижимость в Никосия, Кипр
Очистить
23 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Хорошее офисное помещение, расположенное на 3-м этаже 5-этажного здания в Agious Omologites.…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином на первом этаже в Agioi Omologites.Он состоит из открытой зоны обслужива…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи на очень оживленном проспекте Никосии, в районе Agioi Omologites в истор…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 386 м & sup2; исключительное…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 371 м & sup2; исключительное…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Отличное расположение в Agioi Omologites, Nicosia. Общая площадь: 375 м & sup2; Эксклюзивное…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Отличное расположение Просмотров Лучшее качество Расположение Форум Никосии расположе…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Два односторонних магазина в Agioi Omologites. Магазин является частью 6-этажного коммерческ…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Agioi Omologites, Никосия.&На первом этаже есть входная зона, есть страйрказа, кот…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин теперь доступен для продажи в центральной части Никосии, в районе Agioi…
Офис
Никосия, Кипр
€ 130,000
Офис в отличном месте на AgioiOmologites. Имущество состоит из 65 кв.м и расположено на 4-м …
Коммерческая
Никосия, Кипр
Цена по запросу
A commercial building located in Nicosia’s city center.It consists of:-Retail space:&n…
Коммерческая
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Участок имеет прямоугольную форму, ровная ровная поверхность. На участке есть 6-этажное стар…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
The property is a ground floor office and a basement in a three-storey building in Agioi Omo…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Office in a central and lively location in Agioi Omologites, in Nicosia.The property is…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Spacious office in an excellent location in Panagia Quarter in Nicosia Municipalit…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Ground floor shop with mezzanine level in a central location in Panagia Quarter, in Nicosia …
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Участок с розничным магазином в квартале Agious Omologites, в Никосии.Актив находится в цент…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офисная квартира в привлекательном и популярном месте в квартале Палуриотисса, в муниципалит…
Офис
Никосия, Кипр
€ 350,000
Полностью отремонтированные офисные помещения в Agioi Omologites. Он состоит из общей площад…
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
This is a shop in Agioi Omologites, Nicosia.The shop has an internal area of 60sqm and a mez…
Отель
Никосия, Кипр
€ 79,500,000
The hotel complex 5 * is located in the village of Chatalkay, 2 kilometers from the Medite…
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты