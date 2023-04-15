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Купить коммерческую недвижимость в Никосия, Кипр

23 объекта найдено
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Хорошее офисное помещение, расположенное на 3-м этаже 5-этажного здания в Agious Omologites.…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином на первом этаже в Agioi Omologites.Он состоит из открытой зоны обслужива…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи на очень оживленном проспекте Никосии, в районе Agioi Omologites в истор…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 386 м & sup2; исключительное…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин в Agioi Omologites, Никосия. Общая площадь 371 м & sup2; исключительное…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Отличное расположение в Agioi Omologites, Nicosia. Общая площадь: 375 м & sup2; Эксклюзивное…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
  Отличное расположение Просмотров Лучшее качество Расположение Форум Никосии расположе…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Два односторонних магазина в Agioi Omologites. Магазин является частью 6-этажного коммерческ…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Agioi Omologites, Никосия.&На первом этаже есть входная зона, есть страйрказа, кот…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин теперь доступен для продажи в центральной части Никосии, в районе Agioi…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
€ 130,000
Офис в отличном месте на AgioiOmologites. Имущество состоит из 65 кв.м и расположено на 4-м …
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Цена по запросу
A commercial building located in Nicosia’s city center.It consists of:-Retail space:&n…
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Участок имеет прямоугольную форму, ровная ровная поверхность. На участке есть 6-этажное стар…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
The property is a ground floor office and a basement in a three-storey building in Agioi Omo…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Office in a central and lively location in Agioi Omologites, in Nicosia.The property is…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Spacious office in an excellent location in Panagia Quarter in Nicosia Municipalit…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Ground floor shop with mezzanine level in a central location in Panagia Quarter, in Nicosia …
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Участок с розничным магазином в квартале Agious Omologites, в Никосии.Актив находится в цент…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офисная квартира в привлекательном и популярном месте в квартале Палуриотисса, в муниципалит…
Офисв Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
€ 350,000
Полностью отремонтированные офисные помещения в Agioi Omologites. Он состоит из общей площад…
Магазинв Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
This is a shop in Agioi Omologites, Nicosia.The shop has an internal area of 60sqm and a mez…
Отельв Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
€ 79,500,000
The hotel complex 5 * is located in the village of Chatalkay, 2 kilometers from the Medite…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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