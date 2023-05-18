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Коммерческая недвижимость с видом на море в Никосия, Кипр

Никосия
85
Строволос
34
Никосия
26
Лакатамия
14
1 объект найдено
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Площадь 120 м²
€ 325,000
Продается офис 120 кв.м под бизнес в городе Лимассол. Также есть просторная веранда 80 кв.м.…
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