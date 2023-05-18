Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Никосия
  4. Офисы

Продажа офисных помещений с видом на море в Никосия, Кипр

Никосия
21
Никосия
10
Строволос
7
Лакатамия
4
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Anarita, Кипр
Коммерческая
Anarita, Кипр
Цена по запросу
Недвижимость расположена в промышленной зоне Анарита в Пафосе, с фасадом около 120 метров. С…
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 651 м²
€ 2,005,133
Продается бизнес площадью 651 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Коммерческое здание в отличном месте в муниципалитете Строволос, на одном из самых оживленны…
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
17-этажное коммерческое здание в недавно появившемся районе Ларнаки. Это элегантное здание с…
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Угловой магазин с мезонином, в центре города в квартале Сотирос, в муниципалитете Ларнаки.Ма…
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A shop on the ground floor of a commercial building, Limassol.The ground floor has an area o…
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Описание недвижимостиМагазин расположен в самом центре города, на одном из главных перекрест…
Офис в Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Офис в квартале Агиос-Антониос, Никосия. Офис имеет крытую площадь 81 кв.м и 3 кв.м. крытых …
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Коммерческая в Арадиппоу, Кипр
Коммерческая
Арадиппоу, Кипр
Цена по запросу
Продается недвижимость в коммерческих зданиях в квартале Агиос Фануриос муниципалитета Аради…
Магазин в Kapparis, Кипр
Магазин
Kapparis, Кипр
Цена по запросу
Этот магазин расположен на главной дороге к супермаркету Метро. В задней части отеля есть па…
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
€ 2,650,000
This investment opportunity relates to a four-storey commercial building in Paphos city cent…
Realting.com
Перейти