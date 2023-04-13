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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы на Кипре

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17 объектов найдено
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
226 м²
€ 1,636,800
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
900 м²
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 050 м²
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
805 м²
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 337 м²
€ 12,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 175 м²
€ 22,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
789 м²
€ 2,000,000
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 775 м²
€ 12,000,000
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
Коммерческая 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 9
€ 22,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
Коммерческая 1 комнатав Kato Polemidia, Кипр
Коммерческая 1 комната
Kato Polemidia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 8
€ 12,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
Коммерческая 7 спаленв Пафос, Кипр
Коммерческая 7 спален
Пафос, Кипр
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 575 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на горы. У объ…
Коммерческая 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческая 1 комнатав demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,636,800
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческая 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 7
€ 12,000,000
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…

Регионы с недвижимостью на продажу

Лимасол
Пафос
Пафос
Ларнака
Строволос
demos agiou athanasiou
Никосия
demos mesa geitonias
koinoteta agiou tychona
demos kato polemidion
Лакатамия
demos germasogeias
Polis Chrysochous
Пейя
Полис
Chloraka
koinoteta chloraka
Xylotympou
koinoteta mouttagiakas
Героскипу

Параметры недвижимости на Кипре

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