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Коммерческая недвижимость с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
76
demos agiou athanasiou
23
demos mesa geitonias
21
koinoteta agiou tychona
19
demos kato polemidion
14
demos germasogeias
9
koinoteta mouttagiakas
2
Эпископи
1
3 объекта найдено
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 050 м²
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
Коммерческая 1 комната в Ayios Thomas, Кипр
Коммерческая 1 комната
Ayios Thomas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся комплекс представляющий собой малоэтажное здание на окраине деревни Писсури. Это н…
Коммерческая 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
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