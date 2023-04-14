Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. Магазины

Купить магазин с видом на море в Лимасол, Кипр

koinoteta agiou tychona
10
Лимасол
4
demos kato polemidion
3
demos agiou athanasiou
2
demos mesa geitonias
2
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Офисв Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 5
€ 1,967,030
Продается бизнес площадью 1325 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
805 м²
€ 3,950,924
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
€ 1,486,535
Продается бизнес площадью 0 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
140 м²
€ 977,854
Впечатляющее офисное пространство гармонично сочетается с окружающими жилыми апартаментами. …
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
This development is an example of an astonishing modern business architecture designed by on…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
Магазинв Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 754,259
Два магазина соединены в большую. На главном проспекте. Два парковочных места в подвале Гара…
Коммерческая 1 комнатав Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,229,394
Продается бизнес площадью 785 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
Отельв Лимасол, Кипр
Отель
Лимасол, Кипр
2 000 м²
€ 6,420,252
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,278,569
Продается бизнес площадью 157 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К недвижим…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти