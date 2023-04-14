Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. Магазины

Купить магазин в Лимасол, Кипр

koinoteta agiou tychona
10
Лимасол
4
demos kato polemidion
3
demos agiou athanasiou
2
demos mesa geitonias
2
Магазин В архив
Очистить
33 объекта найдено
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином в отличном месте в квартале Агиа Триада муниципалитета Лимассола. О…
Магазинв demos mesa geitonias, Кипр
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже с подвалом в Agia Zoni в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услу…
Магазинв Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином в Неаполисе в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услугами, такими ка…
Магазинв Agios Athanasios, Кипр
Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи по коммерческому проекту для профессиональной среды с выдающейся совреме…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Коммерческий магазин / офис в Agia Zoni, Лимассол.Он имеет 117 кв.м. крытые зоны и 2 туалета…
Магазинв demos mesa geitonias, Кипр
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Единственная в своем роде возможность, расположенная в самом сердце Лимассола, недалеко от ш…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин / офис на продажу в отличном месте в нескольких минутах ходьбы от пляжа и зоопарка.Р…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Отличная возможность иметь офис / магазин на первом этаже, чтобы начать свой собственный биз…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже с внутренней крытой площадью 110 кв.м.Расположен в центре города Лим…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Продается только бизнес, здание сдается в аренду: было основано в 2018 году на одной из самы…
Магазинв demos kato polemidion, Кипр
Магазин
demos kato polemidion, Кипр
Цена по запросу
Это уникальное совершенно новое современное здание имеет очень хорошее расположение и видимо…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
€ 86,000
Собственность представляет собой магазин с мезонином в комплексе, в округе Айя-Напа муниципа…
Магазинв demos kato polemidion, Кипр
Магазин
demos kato polemidion, Кипр
Цена по запросу
New project in Limassol, which is under construction. The project is located in Kato Po…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
€ 1,200,000
This property consists of 5 shops located in the very heart of the city of Limassol Enaerios…
Магазинв koinoteta agiou tychona, Кипр
Магазин
koinoteta agiou tychona, Кипр
€ 350,000
Прекрасные 2 Этажи Полностью меблированные магазин с кондиционером на продажу. & NBSP; 55 кв…
Магазинв demos kato polemidion, Кипр
Магазин
demos kato polemidion, Кипр
€ 500,000
Крытая площадь 186 м & sup2; Первый этаж3 комбайныКорнерный выставочный залПаркинг2 WCMezzanine
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
€ 1,750,000
Это коммерческое здание, расположенное в самом центре города Лимассол, теперь доступно для п…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
  Магазин на первом этаже208м2, улица на 9,5 м. Обратите внимание, что недвижимость сда…
Магазинв Agios Athanasios, Кипр
Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Мы рады предложить вам этот отличный магазин с видом на море на продажу. Магазин находится в…
Магазинв Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 390,000
Эксклюзивный магазин, расположенный на главной дороге в центре города, современный коммерчес…
Магазинв koinoteta agiou tychona, Кипр
Магазин
koinoteta agiou tychona, Кипр
Цена по запросу
Beautiful & nbsp; Ready Modern & nbsp; Ресторан / Бар на & nbsp; ПРЕМЬЕРНОЕ КЛЮЧЕВОЕ РАСПОЛО…
Магазинв Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 420,000
Прекрасный магазин на оживленной улице и легкий доступ. Внутренний магазин 120 м2 и имеет кр…
Магазинв Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 758,000
Два магазина соединены в большую. На главном проспекте. Два парковочных места в подвале Гара…
Магазинв Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 215,000
Shop on the ground floor in the prime location of Limassol. The area pleases the eye wi…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Описание недвижимостиМагазин расположен в самом центре города, на одном из главных перекрест…
Магазинв koinoteta agiou tychona, Кипр
Магазин
koinoteta agiou tychona, Кипр
€ 450,000
Продается ресторан Freehold рядом с отелем Four Seasons. Расположен в отличном месте и в нас…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин расположен на известной улице оживленной улицы в торговом комплексе в Лимассоле. Маг…
Магазинв Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Цена по запросу
Shop with mezzanine in an attractive and lively location in Neapoli…
Магазинв Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 800,000
For sale shop restaurant with license for restaurant-coffee shop, on the ground floor i…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти