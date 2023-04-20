Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. Офисы

Продажа офисных помещений с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
16
demos agiou athanasiou
13
demos mesa geitonias
11
koinoteta agiou tychona
7
demos kato polemidion
1
koinoteta mouttagiakas
1
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин в demos mesa geitonias, Кипр
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
219 м²
€ 2,416,767
Продается бизнес площадью 219 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К недвижим…
Коммерческая в Айяанна, Кипр
Коммерческая
Айяанна, Кипр
Цена по запросу
A two-storey mixed-use building of a total 560sqm covered area located on the outskirts of A…
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Лучшее офисное расположение на Кипре. Напротив штаб-квартиры армии, штаб-квартиры полиции, р…
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Two brand new shops on Main Avenue for sale.The internal area is 60 sq.m. plus 33 sq.m. mezz…
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
805 м²
€ 4,008,504
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческая 1 комната в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 342,414
Продается бизнес площадью 93 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Магазин распол…
Офис в Ayios Tychonas, Кипр
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
€ 800,000
Очень хороший офис на & nbsp; очень хорошее коммерческое здание, расположенное в районе Агио…
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Современный бизнес-центр с офисами и розничными магазинами расположен в отличном месте с лег…
Отель 700 комнат в Лимасол, Кипр
Отель 700 комнат
Лимасол, Кипр
700 Количество комнат
€ 575,000,000
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 273 м²
€ 2,171,247
Бизнес-центр расположен в Лимассоле, Кипр. Здание находится на Agios Athanasios Avenue на во…
Коммерческая в Френарос, Кипр
Коммерческая
Френарос, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая застройка, построенная на трех участках во Френаросе. Разработка была построена…
Realting.com
Перейти