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Продажа офисных помещений в Лимасол, Кипр

Лимасол
16
demos agiou athanasiou
13
demos mesa geitonias
11
koinoteta agiou tychona
7
demos kato polemidion
1
koinoteta mouttagiakas
1
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83 объекта найдено
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Потрясающая коммерческая застройка в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживленном…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офисв Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи на первом этаже коммерческого проекта для профессиональной среды с выдающей…
Офисв Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офисв Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офисв Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офисв Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
1 091 м²
€ 3,000,000
Типография | Коммерческое здание Типография. Здание с историей! Фанковый индустриальный …
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Современный офис Opportunity на набережной, расположенный рядом с пристаней Лимассол!Идеальн…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Целый офис доступен для продажи.Главные офисы расположены в самом сердце Лимассола в одном и…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Весь этаж продается. Офисы в центре Лимассола в одном из самых престижных коммерческих район…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

недорогая
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