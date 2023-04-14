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Realting.com
Кипр
Лимасол
Офисы
Продажа офисных помещений в Лимасол, Кипр
Лимасол
16
demos agiou athanasiou
13
demos mesa geitonias
11
koinoteta agiou tychona
7
demos kato polemidion
1
koinoteta mouttagiakas
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83 объекта найдено
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Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Потрясающая коммерческая застройка в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживленном…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи на первом этаже коммерческого проекта для профессиональной среды с выдающей…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Офис
Лимасол, Кипр
1 091 м²
€ 3,000,000
Типография | Коммерческое здание Типография. Здание с историей! Фанковый индустриальный …
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Современный офис Opportunity на набережной, расположенный рядом с пристаней Лимассол!Идеальн…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Целый офис доступен для продажи.Главные офисы расположены в самом сердце Лимассола в одном и…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Весь этаж продается. Офисы в центре Лимассола в одном из самых престижных коммерческих район…
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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