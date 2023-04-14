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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Лимасол, Кипр

Лимасол
76
demos agiou athanasiou
23
demos mesa geitonias
19
koinoteta agiou tychona
19
demos kato polemidion
14
demos germasogeias
9
koinoteta mouttagiakas
2
Эпископи
1
14 объектов найдено
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 050 м²
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
805 м²
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 337 м²
€ 12,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 175 м²
€ 22,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
789 м²
€ 2,000,000
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
Коммерческаяв Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 775 м²
€ 12,000,000
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
Коммерческая 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 9
€ 22,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
Коммерческая 1 комнатав Kato Polemidia, Кипр
Коммерческая 1 комната
Kato Polemidia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 8
€ 12,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
Коммерческая 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческая 1 комнатав demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,636,800
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческая 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 7
€ 12,000,000
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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