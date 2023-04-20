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Отели в Лимасол, Кипр

Лимасол
3
demos germasogeias
1
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5 объектов найдено
Отель в Лимасол, Кипр
Отель
Лимасол, Кипр
2 000 м²
€ 6,500,000
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Отель 13 спален в Лимасол, Кипр
Отель 13 спален
Лимасол, Кипр
900 м²
€ 1,700,000
Продается здание площадью 900 кв.м В Лимассоле. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж с…
Отель 10 спален в Лимасол, Кипр
Отель 10 спален
Лимасол, Кипр
10 ванных комнат 927 м² Количество этажей 7
€ 2,550,000
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
Отель 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Отель 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 6,500,000
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Отель 700 комнат в Лимасол, Кипр
Отель 700 комнат
Лимасол, Кипр
700 Количество комнат
€ 575,000,000
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